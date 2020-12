Branford Marsalis signe la B.O réjouissante de "Ma Rainey's Black Bottom"

Publié le 21 décembre 2020 à 13:12 par Catherine Carette

Dans l’atmosphère des années 20, le saxophoniste américain nous plonge dans l'univers de la truculente "mère du blues".

Le film Ma Rainey's Black Bottom (Le Blues de Ma Rainey) réalisé par George C . Wolfe vient de sortir . Adapté d’une pièce du dramaturge August Wilson ( 1982 ) , il met en scène une journée entière de sessions d’enregistrement de la charismatique diva Ma Rainey, jouée par Viola Davis, aux côtés notamment de Chadwick Boseman, la star de Black Panther, décédé en août dernier . La bande son originale du saxophoniste Branford Marsalis est parfaitement adaptée à l’ambiance transgressive des années 20, sur fond de racisme .

Nous sommes à Chicago en 1927, un groupe de blues attend l’arrivée de Ma Rainey, artiste avant - gardiste surnommée "la mère du blues" . La fougueuse Ma se confronte avec son manager et son producteur blancs qui veulent lui imposer leurs choix artistiques . Dans la chaleur de l'été caniculaire, les musiciens attendent dans la salle de répétition du studio . La tension monte, le talentueux et ambitieux trompettiste Levee pousse ses collègues musiciens à se confier . Vérités et mensonges vont bouleverser le cours de leur vie . . .

Si le réalisateur George Wolfe a confié la B . O de son film à Branford Marsalis, c'est parce qu’en plus d'être un merveilleux compositeur, arrangeur et saxophoniste, il a su, en fin musicologue, saisir la nature du blues :

( . . . ) les arrangements de Branford capturent non seulement l’ADN culturel et régional des chansons de Ma Rainey, mais aussi l’esprit et la rage intégrés dans chaque note, chaque cri et chaque gémissement .