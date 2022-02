Brad Mehldau plonge dans le rock progressif de son enfance

Publié le 1 février 2022 à 17:13 par Catherine Carette

L’ovni du piano jazz dévoile le premier clip de son nouvel album "Jacob's Ladder" avec des invités comme Chris Thile, Cécile McLorin Salvant, Mark Giuliana, Becca Stevens, ou Joël Frahm.

Dans la suite logique de son album Finding Gabriel (2019) né après avoir plongé dans la lecture de la Bible, Brad Mehldau fait un retour à ses amours d'adolescent avec Jacob's Ladder (L'échelle de Jacob) construit autour de la recherche de Dieu. Le pianiste mêle compositions originales et reprises de chansons de Gentle Giant, Yes, Emerson, Lake and Palmer… Parmi elles, deux titres chantés de l'hymne de Rush, Tom Sawyer, écrits par Geddy Lee, Alex Lifeson, Neil Peart et Pye Dubois, dont celui-ci que l'on pourrait traduire par Peut-être que le ciel est vaste avec la voix du jeune Luca van den Bossche :

"Nous naissons près de Dieu et, à mesure que nous mûrissons, nous nous éloignons invariablement de plus en plus de lui à cause de notre ego. L'échelle de Jacob commence à cet endroit plus proche de Dieu avec la voix d'un enfant, puis se déplace dans le monde de l'action », dit Brad Mehldau. (...) Il place cependant une échelle devant nous, comme dans le rêve de Jacob, et nous grimpons vers lui, pour nous réconcilier avec nous-mêmes, recoudre toutes ces blessures du monde et enfin guérir. Le récit se termine par ma vision du ciel – encore une fois en tant qu'enfant, Son enfant, dans la grâce éternelle, dans l'extase".

Le rock progressif est la première musique de prédilection de Brad Mehldau enfant, avant qu’il ne s'abreuve à la source fusion de Miles Davis, Weather Report ou encore du Mahavishnu Orchestra, et se dirige vers un répertoire encore plus jazz où sa technique époustouflante s'efface devant son inventivité. Il a aussi joué Bach et exploré des contrées plus folk, pop ou électroniques. Sur ce nouvel album qu'il co-produit avec John Davis, il met à l'honneur quelques artistes hébergés par le label Nonesuch Records, tels que le virtuose de la mandoline Chris Thile, avec qui il formait un duo d'anges en 2017, la divine chanteuse Cécile McLorin Salvant, l'immense batteur Mark Guiliana, la chanteuse/multi-instrumentiste Becca Stevens, le saxophoniste new-yorkais Joel Frahm...

Mehldau peut vraiment traduire ses pensées et ses sentiments en une musique complexe et durable. Il fait partie de ces personnes dont le cerveau, les doigts et les capacités musicales forment une belle entité" - Jamie Cullum

