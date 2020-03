La deuxième révélation de Jazz Sabbath

Publié le 31 mars 2020 à 13:27 par FIP.fr

Un demi-siècle plus tard le groupe avant-gardiste sort ses propres compositions "empruntées" par Black Sabbath, vraiment ?

La surprise est de taille . Un trio nommé Jazz Sabbath, formé en 1968, dit à l'avant - garde d'un nouveau mouvement jazz qui émergeait en Angleterre, sort le 17 avril son album éponyme . Le contenu : sept titres rendus célèbres au début des années 70 par le légendaire groupe britannique de metal, Black Sabbath !

L'histoire serait ainsi . Suite à un infarctus, Milton Keanes, leader de Jazz Sabbath, fut hospitalisé dans un état très grave peu après l'enregistrement en 1979 de ce tout premier album . La maison de disque décida donc d'en repousser la sortie . Après sa longue convalescence et l'incendie de l’entrepôt contenant vinyles et bandes master ( qui conduisit la maison de disque à déposer le bilan ) , Milton Keanes découvrit qu’un groupe s'était approprié ses chansons pour les sortir en version metal sur deux albums . Ici, Keanes interviewé par Robert Powell, parle de la montée et de la chute du trio jazz et bien - sûr du vol flagrant de leurs chansons .

Les fameuses bandes auraient ressurgi l'année dernière, restaurées et remasterisées !

Cette fake news démentie voici LA VÉRITÉ annoncée : L'homme derrière ce projet ( Milton Keanes ) est en fait le fils de Rick Wakeman, Adam Wakeman, claviériste et guitariste de longue date de Black Sabbath et Ozzy Osbourne . Le groupe d'enregistrement principal est composé d'Adam, Jerry Meehan ( Robbie Williams ) et Ash Soan ( Adele, Cher, etc . ) . Le trio piano, basse, batterie révèle un "Jazz Moderne" de facture classique où le pianiste se fait la part belle .

Black Sabbath sort le 17 avril sur le label Socadisc, en vinyle, CD, cassette et toutes les plateformes de téléchargement et de streaming .

