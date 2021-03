"This Bitter Earth" le nouvel album virtuose de Veronica Swift

Publié le 22 mars 2021 à 15:03 par Catherine Carette

Pour son deuxième album luxuriant, la jeune chanteuse navigue du jazz à la comédie musicale en passant par le rock indépendant contemporain et le R&B vintage.

Née en Virginie, Veronica Swift a fait ses débuts au Jazz Standard de New York avec sa mère chanteuse et son père pianiste . À 27 ans, elle a déjà partagé la scène avec Jon Hendricks ou Esperanza Spalding . Après Confessions, son premier album intimiste en tant que leader, enregistré avec les pianistes Benny Green et Emmet Cohen, elle présente This Bitter Earth, un disque de reprises de standards dans lequel elle témoigne des douleurs et des maux du monde . Il s’ouvre avec le titre éponyme en clin d’œil à la chanson de Dinah Washington sortie en 1960 . Portée par l'arrangement de cordes de Steven Feifke, la chanson traite d’un sujet grave de notre société : Quel fruit va produire ce monde amer ? .

Veronica Swift a souhaité que son disque ait deux approches distinctes .

"Je voulais commencer par la place des femmes dans la société actuelle et par la manière dont elle évolue . Au cours du second semestre, j’ai voulu aborder d’autres maux dans le monde, mais je n’adopte aucune position politique" .

Ici la chanteuse a la même place que chacun des autres instrumentistes . Accompagnée par le pianiste Emmet Cohen, du guitariste Armand Hirsch, du flûtiste Aaron Johnson, du bassiste Yasushi Nakamura et du batteur Bryan Carter, Veronica aborde les thèmes du racisme, les problèmes environnementaux, la xénophobie, le danger des fake news ou encore le sexisme avec How Lovely to Be a Woman :

La violence domestique est aussi abordée avec He Hit Me ( And It Selt Like a Kiss ) , à propos d'une femme qui considère la violence physique comme de l'amour . Ce titre a été chanté pour la première fois en 1962 par le groupe vocal féminin The Crystals . Gerry Goff et Carole King écrivirent la chanson après avoir constaté que leur baby - sitter et chanteuse Little Eva était battue par son petit ami . Lui demandant pourquoi elle ne le quittait pas, elle a répondu qu'il l'avait frappée parce qu'il l'aimait tellement !

This Bitter Earth est sorti le 19 mars avec le label Mack Avenue Records