Bigre ! dévoile "L'étoile filante", son hymne à l'amour fulgurant

Entre cumbia colombienne et timba afro-cubaine, Célia Kameni et le big band audacieux nous embarquent dans un rêve étoilé, extrait de leur septième album attendu en mai prochain.

Depuis 2007, Bigre ! , le big band défricheur et déjanté, mené par le trompettiste Félicien Bouchot, se plaît à arpenter tous les terrains du jazz actuel, mêlant rythmes cubains, musiques des Balkans, cumbia, mambo, rumba, bolero, afrobeat, R & B, funk, métal … le tout dans une ambiance on ne peut plus festive . Avant la sortie de leur septième album Tumulte, en mai prochain, voici le clip de leur premier single L'étoile Filante" chanté par Célia Kameni et réalisé par Flippine Berlue aka Laurent Vichard Artwork :

"L' Etoile Filante" nous fait traverser un univers sonore de constellations harmonieuses qui s'écoutent toujours et se répondent parfois .

Le répertoire de Tumulte a été écrit pour la lumineuse et émouvante Célia Kameni, personnalité chaleureuse aux multiples facettes, riche d'une grande musicalité et notamment spécialiste du scat, que vous avez pu découvrir dans plusieurs projets de The Amazing Keystone Big Band. Avec Tumulte, elle chante les rencontres, les amitiés, les fêtes, les ruptures sur des textes de Loïc Lantoine, Sarah Mikovski, David Suissa, Willy Play et Barbara Frey .

Célia Kameni et BIGRE!

Une fois de plus, la musique voluptueuse de Bigre ! aux arrangements d'orfèvre résolument modernes, est une tentation irrépressible à livrer son corps et son esprit à la danse jusqu'à ce qu'elle vous emporte dans un "Tumulte" libérateur .

Bigre ! - single L'étoile Filante

