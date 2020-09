"Axiom" l'album live de Christian Scott aTunde Adjuah en écoute

Publié le 3 septembre 2020 à 13:16 par Guillaume Schnee

Un concert extatique enregistré par le trompettiste de La Nouvelle-Orléans au club Blue Note de New York en mars dernier.

Génial compositeur et trompettiste surdoué, Christian Scott aTunde Adjuah pourrait être le trait d'union entre l'ancienne et la nouvelle génération de jazzmen en quête de spiritualité et cherchant à "décoloniser le son" en s'affranchissant des codes du jazz et de tout autre genre défini . Dans cette nouvelle tradition folklorique américaine qu'il appelle stretch music, l'artiste originaire de La Nouvelle - Orléans a célébré avec son architecture sonore en perpétuelle innovation le centenaire du jazz par sa série de trois albums, The Centennial Trilogy, suivie l'an dernier par l'album transcendantal Ancestral Recall .

Alors que le monde commençait à se confiner pour faire face à la pandémie du Covid - 19, Christian Scott et son septuor se produisaient du 10 au 15 mars au club Blue Note de New York . Un événement dont plusieurs moments forts ont été réunis sur l'album live Axiom en écoute ici :

"Il y a une différence entre entendre et écouter . L'intention de comprendre est présente dans l'écoute . Lorsque vous écoutez notre groupe, ce que vous entendez est le son de l’écoute ." déclare le trompettiste dont les chorus incantatoires dirigent la transe groove céleste de son septuor composé de la flûtiste Elena Pinderhughes, du saxophoniste Alex Han, du percussionniste Weedie Braimah, du pianiste Lawrence Fields, du bassiste Kris Funn et du batteur Corey Fonville .