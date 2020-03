Avishaï Cohen reprend "Teardrop" de Massive Attack

Publié le 18 mars 2020 à 10:21 par Guillaume Schnee

Accompagné par son groupe Big Vicious, le trompettiste israélien explore de nouvelles contrées sonores et délivre une version spatiale et lyrique de l'hymne trip hop.

Après plusieurs années passées à New York, Avishaï Cohen est retourné à Tel Aviv il y a six ans pour rassembler autour de lui une poignée d'amis musiciens et développer son nouveau projet . Une nouvelle aventure que le trompettiste a choisi collective tant dans l'écriture que dans l'interprétation avec ses talentueux complices le guitariste Uzi Ramirez, le bassiste et guitariste Jonathan Albalak et les batteur Ziv Ravitz et Aviv Cohen . De ce bouillonnement créatif à cinq têtes est né Big Vicious, un album mélodique et profond dont les inspirations vont de Fleetwood Mac à Ludwig van Beethoven ou Massive Attack avec cette reprise atmosphérique du titre culte de l'album Mezzanine :

On vient tous du jazz, mais certains d’entre nous s’en sont émancipé plus tôt que les autres . Tout le monde apporte son vécu, et participe ainsi à l’élaboration du son du groupe .

Deux ans après Playing The Room, son album en duo avec le pianiste Yonathan Avishai, le trompettiste signe sur le label ECM son quatrième album avec Big Vicious enregistré aux Studios La Buissonne dans le sud de la France . Mais jamais ce mélodiste hors pair ne s'était aventuré sur une galaxie stylistique aussi vaste . Avec son quartet Avishaï Cohen nous propose ici cocktail détonant des textures sonores venues de la musique électronique, des séquences relevant de l’ambient ou de la musique psychédélique, ainsi que des grooves et des rythmes empruntés au rock, à la pop, ou encore au trip - hop .

Avishai Cohen Big Vicious / Photo Bben Palhov / ECM Records

Pas de solo ici le voyage est collectif que ce soit sur des pièces originales ou des reprises décalées comme ce Teardrop où la trompette lyrique Avishaï Cohen semble prendre la place du chant originel d'Elizabeth Fraser . Toute la magie de cette oeuvre tient à cette faculté à rendre mélodieuse cette musique riche et complexe parfois basée sur des modes indiens .