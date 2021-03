Avishaï Cohen "Arvoles"

Publié le 30 mars 2021 à 10:03

Avishai Cohen en live à FIP ©Radio France

Flashback... Il ya plus d'un an, Avishaï Cohen venait présenter son album "Arvoles". La musique d'Arvoles est inspirée par une réflexion de l'artiste sur l’univers et ce qui l'entoure. Replongez-vous dans l'ambiance de cette session live.