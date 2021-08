Le Umlaut Big Band célèbre la grande Mary Lou Williams

Publié le 25 août 2021 à 07:59 par Catherine Carette

Avec "Mary's Ideas", l'orchestre rend hommage à l'une des premières pianistes et compositrices de jazz, mentor de Thelonious Monk, Bud Powel et tant d'autres.

Depuis dix ans le Umlaut Big Band met en avant des arrangeurs - créateurs de la musique pour Big Band et poursuit ses hommages à des artistes oubliées . és . Après un travail sur Don Redman en 2018, pionnier iconoclaste de l'arrangement pour Big Band des années 20 aux années 60, l'orchestre de quatorze musiciens dirigé par Pierre - Antoine Badaroux, met en lumière avec grand soin quelques œuvres perdues d'une grande dame du jazz, musicienne et arrangeuse prolifique . Du blues au ragtime et au boogie - woogie, en passant par le swing, le bebop ou le third stream, Mary Lou Williams a participé à tous les courants du jazz et à ses évolutions . Le Umlaut Big Band a pioché dans les archives personnelles de Mary Lou Williams, conservées à l'Institute of Jazz Studies de Newark, pour témoigner du parcours de cette musicienne d’exception qui savait se réinventer .

Active des années 30’ aux années 70’, Mary Lou Williams ( 1910 - 1981 ) est une des rares femmes afro - américaines instrumentistes, arrangeuses ou compositrices dans le monde du jazz où la figure féminine était cantonnée au chant et une des toutes premières musiciennes professionnelles du genre . Elle est née en 1910 à Atlanta, d’une mère musicienne et d’un père mélomane et fan de blues. Payée pour jouer du piano dès l’âge de six ans et dotée de l’oreille absolue, elle n’a jamais pris de cours . Elle n'a que 12 ans lorsque Duke Ellington, alors inconnu, la remarque dans un club de jazz de Harlem . Plus tard Fats Waller admire son jeu . À 19 ans, elle entre dans le groupe Andy Kirk & His Twelve Clouds of Joy, en tant que pianiste puis devient son arrangeuse . Devenue la mentor de Thelonious Monk, Charlie Parker, Bud Powell et Dizzy Gillespie, elle écrit pour Benny Goodman et collabore plus tard avec Cecil Taylor, Shafi Hadi ou encore Buster Williams . Toute sa vie, en tant que femme musicienne, elle a lutté pour préserver son intégrité dans un contexte sexiste et raciste .

Umlaut Big Band au New Morning (2019) - Photo d'Hervé Goluza

Enregistré les 23 - 27 janvier 2021 à la Philharmonie de Paris, Mary's Ideas navigue entre la tradition liée au jazz et des formes d’invention plus contemporaines . Il sort le 17 septembre sur le label Umlaut Records .

En concert :

09/10/21 : Philharmonie de Paris / concert de sortie

14/10/21 : Atlantique Jazz Festival ( Brest )

22/01/22 : Théâtre de Chartres

24/06/22 : Théâtre Auditorium de Poitiers

