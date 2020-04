Avec "F Maj Pixie" GoGo Penguin repousse son jazz vers l'infini

Publié le 27 avril 2020 à 13:31 par Guillaume Schnee

Le trio jazz mancunien dévoile un troisième titre obsédant de son album "GoGo Penguin" attendu le 5 juin sur le label Blue Note.

Quartet devenu trio en 2013, GoGo Penguin continue depuis d'explorer l'univers sans fin de ce jazz moderne aux mélodies et aux rythmiques entêtantes forgées à partir de logiciels avant de devenir acoustique . Une musique libre où l'improvisation jazz du trio suédois EST côtoie la musique minimaliste de Steve Reich ou John Cage et les folles aventures électros d'Aphex Twin ou Roni Size . Deux ans après A Humdrum Star, le pianiste Chris Illingworth, le batteur Rob Turner et le bassiste Nick Blacka s'apprêtent à sortir un album homonyme dont est extrait ce nouveau titre F Maj Pixie présenté dans une version live .

Pour ce cinquième album, le trio mancunien a cherché, expérimenté pendant six mois pour dépasser les limites musicales de son univers musical inventif . Le titre F Maj Pixie est la parfaite illustration de ce long processus de composition collective . Rob Turner a travaillé sur Ableton, logiciel de création musicale utilisé par de nombreux producteurs de musique électronique et sur une idée du pianiste, le titre a été déformé et étiré jusqu'à obtenir ce titre acoustique aux sonorités obsédante, qui semble repousser vers l'infini son incroyable pouvoir d'exaltation .

On a ensuite appris à jouer cette version, simplement en acoustique, que l’on a optimisée avec quelques effets . Utiliser des logiciels de cette manière nous permet d’explorer des idées qui seraient irréalisables autrement ; mais nous cherchons toujours, in fine, à jouer le tout le plus organiquement possible, sur nos instruments . ( Rob Turner )

