Arturo O'Farrill s'inspire d'Hemingway pour "Despedida: Del Mar"

Publié le 3 août 2021 à 13:47 par Guillaume Schnee

Accompagné par The Afro Latin Jazz Ensemble, le pianiste et chef d’orchestre signe sur le label Blue Note pour l'album "Dreaming in Lions".

Né au Mexique et élevé à New York, Arturo O'Farrill continue d'approfondir son engagement dans les arts et la culture cubains . A l'instar de son père compositeur Chico O’Farrill, le pianiste et chef d’orchestre perpétue et modernise depuis vingt ans le riche héritage du jazz afro - cubain . Une histoire et un discours sans cesse réinventés par le musicien que ce soit aux côtés de Vijay Iyer, Rudresh Mahanthappa, Chucho Valdés, Anoushka Shankar, Regina Carter ou l'an dernier avec le Dr . Cornel West sur son album militant Four Questions. C'est sur le mythique label Blue Note qu'Arturo O'Farrill sort son nouvel album Dreaming in Lions le 24 septembre dont il dévoile une première pièce magnifique Despedida: Del Mar :

"Blue Note est le foyer de la plus grande musique avec laquelle j’ai grandi" déclare Arturo O'Farrill avant de rajouter "Cela représente une opportunité d’engager le public de Blue Note avec les nombreuses manières différentes dont j’exprime mes convictions à travers mon art . Je sais que Blue Note a défendu cela et continuera de s’engager dans un art socialement conscient . C’est ce que j’ai fait pendant toute ma carrière. "

Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Ensemble - Dreaming in Lions - Blue Note

L'album Dreaming in Lions est constitué de deux suites multi - mouvements qu’il a conçues en collaboration avec le Malpaso Dance Company of Cuba : Despedida ( séparation ) , une méditation sur les adieux en cinq mouvements et Dreaming in Lions, inspiré du roman d’Ernest Hemingway Le vieil homme et la mer . Toujours accompagné par sa formation The Afro Latin Jazz Ensemble, Arturo O'Farrill a invité ses deux fils sur l'album, le trompettiste Adam O’Farrill et le batteur Zack O’Farrill . On retrouve aussi sur l'oeuvre les multi - percussionnistes Vince Cherico, Carlos « Carly » Maldonado et Victor Pablo Garcia Gaetan, le bassiste Bam Rodriguez, le tromboniste Rafi Malkiel, le flûtiste/saxophoniste Alejandro Aviles et le guitariste Travis Reuter .