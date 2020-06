"Arctic Riff", l'élégant album de Marcin Wasilewski avec Joe Lovano

Publié le 16 juin 2020 à 15:23 par Catherine Carette

Rencontre au sommet entre le trio du pianiste polonais et le grand saxophoniste ténor américain.

Pour célébrer les 25 ans de son trio fondé avec le contrebassiste Slawomir Kurkiewicz et le batteur Michał Miśkiewicza, Marcin Wasilewski a convié le maître du ténor à graver une aventure inédite au sein du studio La Buissonne dans le Sud de la France . Ils interprètent quatre compositions du pianiste et une du saxophoniste ainsi que deux variations du grand classique de Carla Bley Vashkar, et des standards de la pop écrits par Bjork, Prince ou Sting .

Le jeu du jeune Marcin Wasilewski, influencé par Bill Evans ou Keith Jarrett, le légendaire pilier d’ECM, s'inspire aussi du romantisme de compositeurs classiques comme Chopin et Liszt . On l'a vu notamment sur l'album Neighbourhood de Manu Katché, aux côtés de Jan Garbarek et de son mentor le trompettiste Tomasz Stanko avec qui le trio joue souvent . La force de ce groupe c'est sa grande connivence, le toucher subtile du pianiste et son intensité associés à la grande précision de la section rythmique . Magnifié par l'ampleur et la souplesse du jeu de Lovano et par son inventivité harmonique, l'album attendu le 26 juin est envoûtant .

à écouter aussi Le grand prix stupéfiant de Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce

à écouter aussi Les nouvelles saveurs du trio Essais de Pierre de Bethmann