"Apaches" la chevauchée jazz de Laurent Bardainne & Tigre d'Eau Douce

Publié le 2 avril 2020 à 10:23 par Guillaume Schnee

Le saxophoniste dévoile un nouveau titre de son album "Love Is Everywhere", un pur bijou de spiritual jazz au groove extatique.

Comme son complice Thomas de Pourquery, Laurent Bardainne est de ces saxophonistes voyageurs et libres explorant avec la même impétuosité les océans tumultueux du jazz, du rock, de l'électro ou du hip hop, tout en excellant dans l'art subtil de la mélodie . Co - fondateur du groupe indie rock Poni Hoax et de Limousine, moitié du duo electro Sabrina & Samantha ou complice de Camélia Jordana sur Lost, le temps était venu pour le Ténor de revenir à ses amours premiers .

Avec son projet jazz, Tigre d’Eau Douce, l'artiste avait déjà conquis des festivals comme Banlieues Bleues et Jazz à La Villette puis sorti son EP Marvin. Il ne manquait plus que ce long - format, Love Is Everywhere, une épopée soul jazz contemporaine dont il dévoile aujourd'hui le titre Apaches :

Très naïvement pour moi, Apache, c'est le lever du soleil sur une prairie, avec un homme ( Franck Descollonges ou Kevin Costner ) nu sur un cheval qui est en harmonie avec la nature et la respecte . ( Laurent Bardainne )

Tout l’esprit du projet Tigre d’eau douce plane sur ce titre Apaches, un pur bijou de spiritual jazz où règnent une mélodie poétique et un groove au début rêveur qui se fait tempétueux, emporté par la cavalcade rythmique du batteur Philippe Gleizes, du bassiste Sylvain Daniel et du percussionniste guadeloupéen Roger Raspail. L'orgue hammond churchy d'Arnaud Roulin déploie lui aussi progressivement son groove tandis que Laurent Bardainne, tel Gato Babrieri, alterne lyrisme et chorus free puissants .

L'album "Love Is Everywhere" sort le 24 avril en digital et le 22 mai en physique sur le label Heavenly Sweetness .

