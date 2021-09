Anthony Joseph partage le titre inédit "Who Will Save the World?"

Publié le 2 septembre 2021 à 10:31 par Guillaume Schnee

Avant son concert au festival Jazz à la Villette, le poète britanno-trinidadien dévoile un titre de spiritual jazz vibrant, issu des sessions d'enregistrement de son dernier album.

Après le groove caribéen festif de ses deux derniers albums, Anthony Joseph a inscrit son dernier projet dans la longue tradition contestataire du jazz . Sur The Rich Are Only Defeated When Running For Their Lives, le romancier, enseignant et slameur plaque sa poésie militante sur un spiritual jazz incandescent créé avec la crème de la scène jazz londonienne actuelle qu'il côtoie depuis des années . Formidable conteur, l'artiste déclame ses récits d'émigrations forcées et ses messages d'émancipations dans un jazz spirituel et libérateur, faisant de sa musique un acte de résistance et de combat . Seuls six titres avaient été retenus pour l'album, parmi les dix titres enregistrés pendant les sessions d'enregistrement londoniennes . Alors qu'il s'apprête à présenter son projet sur la scène du festival Jazz à la Villette, le 10 septembre, Anthony Joseph vient de publier le titre inédit Who Will Save the World ? :

Le concert d'Anthony Joseph au festival Jazz à la Villette sera diffusé sur notre antenne le 11 septembre à 21h .

"Qui sauvera le monde ? La question est plus que jamais d'actualité . J'espère que les paroles et la portée des sentiments dans cette musique inspirent la guérison et la réflexion ." déclare Anthony Joseph accompagné sur ce titre en forme de jam swing transcendantale par les saxophonistes Colin Webster et Jason Yarde, le clarinettiste Denys Baptiste, le percussionniste Crispin Robinson, le claviériste Florian Pellissier, le batteur Rod Youngs et le guitariste Thibaut Remy . L'album The Rich Are Only Defeated When Running For Their Lives est sorti le 7 mai via Heavenly Sweetness, il est en écoute ici :