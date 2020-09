"Abrazo", la nouvelle étreinte étoilée de Vincent Peirani et Emile Parisien

Publié le 31 août 2020 à 15:17 par Catherine Carette

Les deux ovnis du jazz voltigent autour du tango argentin sur un clip magnifique éclairé par la danse hypnotique de Frédéric Faula et Alice Renavand.

Après l’aventure de la Belle époque, en hommage aux jazz des années 20, premier album du duo ( 2014 ) avec à la clé plus de 600 concerts, Vincent Peirani et Émile Parisien se rejoignent sur un Abrazo, enregistré par Boris Darley au Studio Besco, un opus fougueux, riche de pièces revisitées de maîtres du tango comme Astor Piazolla, Tomás Gubitsch, Xavier Cugat et de compositions originales . Le titre Memento du saxophoniste est sublimé par l’échange de Frédéric Faula, danseur chorégraphe de la scène hip - hop ( ancien athlète de haut niveau en karaté ) et Alice Renavand, étoile du Ballet de l’Opéra de Paris .

« Nous avons tenté de revisiter la forme et l’esprit du tango en mélangeant réinterprétations de thèmes ancrés dans la tradition du tango et compositions personnelles inspirées de cette culture » .

Emile Parisien et Vincent Peirani naviguent sur des terres sans frontières nourries de musique classique, de jazz moderne, traditionnel et d'avant - garde, de rock ou encore d'électro et ont en commun cet appétit insatiable pour l’inconnu . Si les deux complices et amis, qui se sont rencontrés auprès de Daniel Humair en 2010, se côtoient sur de nombreux projets et mènent chacun une belle carrière de leader, ils aiment aussi retrouver la saveur de leur grande complicité musicale dans leur formation intimiste et pleine d'une liberté réjouissante .

"C'est comme un mariage", dit Peirani . " Avec des hauts et des bas, mais rien de plus normal ! ! Mais en ce moment, nous avons très envie de jouer ensemble . "

Avec toute la puissance de jeu, la virtuosité, l'inventivité, le lyrisme et le grain de folie qu'on leur connait, les deux acolytes passionnés nous emportent loin des préoccupations quotidiennes, enlacés dans un coin du ciel et s'adonnant à une joute amicale pleine de poésie .

