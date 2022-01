Abdullah Ibrahim nous tient en haleine avec "Solotude"

Publié le 17 janvier 2022 à 14:25 par Catherine Carette

Le célèbre pianiste sud-africain dévoile son sublime nouvel album solo, enregistré en remplacement de son concert anniversaire au Hirzinger Hall.

Après Dream Time, son album solo enregistré en Bavière, sa nouvelle terre d’élection, et The Balance avec son groupe Ekaya fondé en 1983, Abdullah Ibrahim, premier ambassadeur musical de l'Afrique du Sud, sort un nouveau disque inspirant sur le label Gearbox dans lequel il revisite des classiques de son répertoire, des morceaux d’albums plus récents et de nouvelles compositions telles que In-Tempo, Once Upon A Midnight, et Signal On A Hill. Magnifique voyage méditatif entre mélancolie et séré­nité. L'impossibilité de donner son traditionnel concert-anniversaire en Allemagne, à cause des restrictions sanitaires, a tout de même donné lieu a un enregistrement accueilli par la belle acoustique du Hirzinger Halls :

Né Adolph Johannes Brand le 9 octobre 1934 au Cap, le pianiste a débuté sa carrière de jazzman sous le pseudonyme de Dollar Brand et a pris le nom d’Abdullah Ibrahim en 1968, à l'occasion de sa conversion à l’islam. Lorsqu’il vient pour la première fois en Europe, fuyant l’Apartheid de l'Afrique du Sud, il rencontre Duke Ellington qui l’invite à jouer sur l’album Duke Ellington presents Dollar Brand Trio. Grâce à sa présence sur scène à ses côtés, le monde du jazz le découvre. Il joue ensuite avec avec Pharoah Sanders, Don Cherry, Elvin Jones, Cecil Taylor et autre John Coltrane, Ornette Coleman, Max Roach et tant d'autres.

Tu es béni car tu viens de la source" - Duke Ellington

Abdullah Ibrahim est retourné dans son pays natal en 1990 et y a joué en 1994 lors de l’investiture de Nelson Mandela, ce dernier disant de lui : « Tout le monde en Occident parle de Bach et Beethoven. Nous avons mieux. ». Il a enregistré plus d'une vingtaine d'albums pour Enja Records, en solo, trio, quintette, orchestre de jazz et orchestre de chambre, et aussi African Symphony en trio accompagné par l'Orchestre symphonique de la radio de Munich. Pour Solotude qui navigue entre mélodies évocatrices et thèmes nostalgiques, il renouvelle sa confiance au label londonien Gearbox :

Sous le régime de l’apartheid ( et encore aujourd'hui), le jazz était un acte de résistance. La musique d'Abdullah Ibrahim a joué un rôle dans la lutte pour la liberté. Il a lui-même combattu pour l'émancipation de son peuple. Il faut regarder le visage de ce grand et humble sage de 87 ans, sur ce premier titre de l'album qui invite au recueil :

