Ikoqwe "Pele" #Trans2021

Publié le 10 décembre 2021 à 14:00 par Clément Echard

Ikoqwe aux Trans Musicales en 2021 ©Radio France

On conclut nos aventures aux Trans Musicales avec le phénomène Ikoqwe et un extrait de leur session live. Ils s’interrogent encore, à force de hip hop mutant, de samples exogènes, et d’arrangements futuristes, sur le devenir de notre espèce décidément bien fragile.