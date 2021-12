YĪN YĪN dévoile un nouveau titre au groove imparable

Publié le 9 décembre 2021 à 14:43 par Guillaume Cohonner

Le groupe néerlandais annonce un deuxième album et dévoile "Nautilus", un instrumental de funk cosmique aux accents asiatiques.

Après un premier disque The Rabbit that Hunts Tigers publié il y a deux ans, le groupe YĪN YĪN revient aujourd'hui avec l’instrumental Nautilus. Un nouveau titre de boogie nerveux, toujours avec ce soupçon de thaï beat, cette musique du sud-est asiatique des années 60 et 70, qui a fait leur succès. La formation s’autorise maintenant des incursions dans les grandes heures de l’italo-disco avec ses parties de vocoder et ses claviers stratosphériques.

Fondés initialement par le duo Yves Lennertz et Kees Bedrkers, les compères ont décidé de bousculer leur quotidien dans la vieille ville de Maastricht. Tous les deux issus de la vie nocturne de cette ville où ils organisent des soirées et férus de musique du sud et du sud-est de l’Asie, ils décident de s’enfermer avec leur collection d’instruments dans un local de répétition d’un petit village pour poser ainsi les bases musicales de YĪN YĪN. Entourés par Remy Scheren à la basse, Robbert Verwijlen aux claviers et Jerome Cardynaals et Gino Bombrini aux percussions, le groupe décide d’enregistrer le plus possible dans les conditions du live pour garder leur spontanéité.

Conçu comme un « pur album de danse », The Age of Aquarius sortira le 11 mars 2022 chez Glitterbeat.