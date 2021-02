"Walk With You", la soul charnelle et spirituelle d'Elias Wallace

Publié le 1 février 2021 à 16:13 par Guillaume Schnee

Après ses aventures avec le duo Otis Stacks, le crooner californien rayonne en solo et présente la vidéo magnifique de "Push me Down".

Originaire du Michigan, Elias Wallace a grandi en Californie, a côtoyé la misère et la violence, chanté du gospel dans la chorale de l’église fréquentée par la communauté afro - américaine . Si il a enseigné pendant vingt ans dans les quartiers défavorisés, le soulman s'est entièrement consacré à la musique en Europe, rejoignant dans les années 2010 le collectif groove danois Dafuniks . En 2016, le MC se métamorphose en preacher soul tout en gardant les codes du hip - hop lorsqu'il fonde avec le producteur Justmike le fameux duo Otis Stacks. Deux ans après le clap de fin du projet, le chanteur revient en solo avec l'album Walk With You dont il présente aujourd'hui le clip de Push me Down réalisé par Louis Farge .

« Tout l’album a pour thème la quête de l’amour . Nous recherchons l’amour des autres . Nous recherchons l’amour d’une communauté, toutes sortes de communautés, qui, nous l’espérons, nous aime en retour, un amour qui nous dépasse . Nous espérons . . . » déclare Elias Wallace qui a gravé ces dix nouveaux titres de soul raffinée et langoureuse aux arrangements électroniques et hip hop en cinq jours à Copenhague avec des musiciens danois ( Es Thornhal, Jonas Rendbo, Troels Kampman Kjaer ) avant de s'installer dans l’Oise . Avec ce premier long - format solo, l'artiste perpétue la profondeur spirituelle et émotionnelle du gospel originel et de la soul des sixties tout en l'inscrivant dans des productions groove contemporaines de haut vol . L'album, sorti le 29 janvier via Excuse My French / Re:Wax, est en écoute ci - dessous :