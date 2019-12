Un premier teaser pour le biopic d'Aretha Franklin

Publié le 23 décembre 2019 à 15:14 par Guillaume Schnee

L’actrice et chanteuse Jennifer Hudson interpètera The Queen of Soul dans le film "Respect" attendu le 28 octobre 2020.

Pour les fans de la diva soul, qui s’est éteinte le 16 août 2018, l'année 2019 aura été marquée par la remise posthume d'un prix Pulitzer spécial, d'innombrables hommages sur scène comme celui d'Antibalas au festival Jazz à la Villette et de la sortie du film Amazing Grace, réalisé en 1972 par Sydney Pollack et projeté en intégralité pour la première fois au cinéma . La nouvelle décennie n'oubliera pas l'icône féministe des combats civiques des années 60, avec la sortie à l'automne du biopic Respect réalisé par la cinéaste sud - africaine Liesl Tommy . Et c'est Jennifer Hudson qui aura la lourde tâche d'incarner Aretha Franklin qui avait adoubé l'artiste de Chicago pour le rôle .

Sur ce premier teaser mystérieux et tout en tension, l'actrice oscarisée pour le film Dreamgirls chante à cappella la célèbre reprise d’Otis Redding . Si l'on n'a pas encore avec précision les périodes de la vie d'Aretha Franklin concernée par le film, nul doute qu'on pourra y entendre quelques - uns des hymnes soul puissants et des gospels émouvants de la diva comme Think, Say A Little Prayer ou Chain of Fools. Jennifer Hudson sera accompagnée dans le long - métrage filmé à New York et Atlanta par Audra McDonald, Forest Whitaker, Heather Headley, Marlon Wayans, Marc Maron, Tituss Burgess, Skye Dakota Turner . . . En attendant plus d'informations on peut revoir l'incroyable version d'Amazing Grace par Jennifer Hudson aux funérailles d'Aretha Franklin.