Un nouveau titre feel good pour le Delvon Lamarr Organ Trio

Publié le 20 décembre 2021 à 14:49 par Guillaume Cohonner

Figure incontournable de la scène soul-jazz de Seattle, l'organiste et son trio nous font découvrir "Pull Your Pants", premier extrait d'un album prévu pour février.

En seulement six ans, le Delvon Lamarr Organ Trio a su imposer sa formule soul-funk à la face du monde. Jouant à guichets fermés et parvenant à se classer dans le Billboard, leurs réalisations sont plus qu'honorifiques pour un groupe totalement instrumental. Grâce à leur mélange d'acid-rock sixties, d'incursions vers le blues et d'arrangements soul-jazz, le groupe suit la voie entamée par Booker T & The M.G's et The Meters tout en lui redonnant un second souffle.

Un an à peine après la sortie de leur deuxième album I Told You So, le groupe s'apprête à publier son successeur Cold As Weiss, toujours sur le label Colemine Records qui s'est fait maître dans le renouveau soul-jazz avec des artistes comme Monophonics, Black Pumas ou encore Ghost Funk Orchestra.

Créé en improvisant des grooves à l’orgue, le trio produit une feel good music intemporelle et addictive qui nous fait du bien en cette période pleine d'incertitudes. Flanqué du batteur au jeu vigoureux, Dan Weiss, repéré dans le collectif The Sextones, Delvon Lamarr Organ Trio continue d'explorer les limites d'une formule certes restreinte, et pourtant fourmillant d'idées nouvelles. Le groupe s'essaye même à l'exercice périlleux de reprendre le classique de Michael Jackson, I Wanna Be Where You Are. Rappelant parfois le funk-rock lo-fi de Tommy Guererro, Pull Your Pants On est le bande originale parfaite d'un road movie imaginaire tour à tour comique et cosmique.

Delvon Lamarr Organ Trio – Cold As Weiss (Colemine/Modulor) sortira le 11 février 2022.