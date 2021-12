"Two Syllables", promesses et florilège du label First Word

Publié le 23 décembre 2021 à 16:04 par Ghislain Chantepie

Le patron du recherché label anglais réunit Sarah Williams White, Nathaniel Cross ou encore le duo Souleance sur sa nouvelle compilation, à découvrir en écoute intégrale.

C’est une histoire vieille de dix-huit ans qui se confond aujourd’hui avec celle de son propre label. Reconnu pour son flair musical et son sens du digging, le Londonien Aly Gillani aka DJ Gilla a pu célébrer ces derniers mois la majorité de First Word Records tout en publiant, cette année encore, plusieurs albums de ses artistes les plus fidèles. Mais aux prémices de cette aventure toujours hasardeuse que constitue la naissance d’un label indépendant, c’est une simple compilation qui fit office, en 2004, de première sortie manifeste pour cette petite maison de groove pointu. Son titre : Two Syllables.

Depuis lors, DJ Gilla n’a jamais raté une seule édition de cet exercice minutieux consistant à réunir au tracklisting un florilège de morceaux fraichement publiés et quelques titres inédits, promesses de l’année à venir. Le dix-huitième volet de Two Syllables, tout juste mis en ligne, ne déroge pas à cette règle et réunit en cette fin d’année certains des compagnons du label les plus en vue avec des productions récentes du duo mancunien Children of Zeus, du tromboniste Nathaniel Cross (frère de Theon), du beatmaker Wherka, ou encore du talentueux claviériste Kaidi Tatham.

Jazz, hip hop, et soul forment ainsi de nouveau la pierre angulaire de cette cuvée 2021 qui s’enrichit aussi de quelques titres exclusifs. Ainsi, alors qu’elle vient de publier un nouvel album psyché-soul il y a quelques semaines seulement, la multi-instrumentiste Sarah Williams White lève déjà le voile sur son prochain projet au fil des brumes trip-hop du lascif Those Ones. Le producteur de Cardiff Don Leisure joue également la carte du teasing avec l’instrumental Regency (bien trop court malheureusement), tandis que les deux Frenchies du label, le tandem Souleance, vous offrent pour Noël une version live inédite de Love Duffer, l'un des extraits de leur vibrant hommage au maestro disparu Galt MacDermont. N’oubliez pas de monter le son.