"Trust Me", le groove à la cool de Sly Johnson

Publié le 25 mars 2022 à 11:20 par Ghislain Chantepie

Le rappeur et beatboxer français annonce un nouvel album et reprend D. J. Rogers dans un premier clip imparable.

Et si la force tranquille, c’était lui ? Trois ans après la sortie d’un disque très personnel, Sly Johnson annonce aujourd’hui un nouvel album attendu le 06 mai prochain via le label BBE Records. Ce nouveau compagnonnage londonien du rappeur français pourrait s’avérer gagnant pour cet habitué des collaborations de haute volée, amorcées en solo depuis la fin de son collectif Saïan Supa Crew il y a une quinzaine d’années.

L’amour du hip hop, de la soul, et du funk nourrit aujourd'hui encore tel un fil rouge la composition et le flow d’un artiste qui continue à voir loin, à l’image de ce disque baptisé 55.4 en référence aux « 55 jours de création » passés à le finaliser. Un album écrit, comme tant d’autres, dans la solitude des premiers confinements mais qui profitera également de la basse de Laurent Salzard, des guitares de Ralph Lavital et Anthony Jambon, des claviers de Nicholas Vella et Laurent Coulondre, ainsi que de la voix envoûtante de la jeune chanteuse Jona Oak.

En guise de prélude à ce nouveau disque, Sly Johnson vient de mettre en ligne un premier clip en forme de groove princier. Basé sur une reprise du titre éponyme de 1979 du Californien D. J. Rogers (une figure bien connue des amateurs de soul music), ce Trust Me est une véritable petite gourmandise de cordes funky qui respire le cool, et dans laquelle le chanteur semble plus à l’aise que jamais. Vivement la suite.