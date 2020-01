Thundercat avec Steve Lacy et Steve Arrington sur "Black Qualls"

Publié le 16 janvier 2020 à 10:15 par Guillaume Schnee

Thundercat / Photo Parker Day

Le génial bassiste californien lâche une première furie funk avant la sortie de son album "It Is What It Is" gravé avec Childish Gambino, Kamasi Washington, BADBADNOTGOOD, Zack Fox, Lil B, Ty Dolla $ign...