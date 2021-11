Terrace Martin annonce l'album "Drones"

Publié le 3 novembre 2021 à 15:53 par Guillaume Schnee

Le producteur californien dévoile "Leave Us Be", premier extrait funky de son album concept réunissant les stars de la planète hip hop et jazz: Kendrick Lamar, Robert Glasper, Kamasi Washington, Snoop Dogg, YG, Ty Dolla $ign ou Leon Bridges.

Producteur et multi - instrumentiste trois fois nominé aux Grammy Awards, Terrace Martin a beaucoup travaillé sur les albums de Kendrick Lamar, Travis Scott, Stevie Wonder, Snoop Dogg, Herbie Hancock ou Leon Bridges . Après son dernier album studio Velvet Portraits en 2016, le Californien réunissait l'an dernier ses amis Robert Glasper, Kamasi Washington et 9th Wonder sur le projet Dinner Party. Le musicien vient d'annoncer la sortie de Drones pour le 5 novembre sur son label Sounds Of Crenshaw . Un album concept qui réunit selon l'artiste tous "les éléments de la musique noire américaine; touches de R & B, de jazz, de hip - hop, de musique classique, cubaine, ouest - africaine ou électronique" .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Comme sur ce premier titre au groove down tempo, Leave Us Be, le producteur, jazzman à ses débuts, chante, s'exprime au saxophone, aux claviers et autres instruments tout au long de l'album sur lequel l'artiste "commente le sentiment croissant d'apathie dans la culture américaine et cherche à démasquer l'expérience noire américaine dans ce que Martin appelle un Disneyland noir" . Une œuvre ambitieuse et percutante sur lequel on retrouve un véritable who's who de la galaxie hip hop, néo jazz et soul avec la présence de ses complices Kendrick Lamar, Ty Dolla $ign, James Fauntleroy et Snoop Dogg sur le titre Drones ainsi que Kamasi Washington, Robert Glasper, Hit - Boy, Leon Bridges, D Smoke, YG, Malaya, Channel Tres, Celeste, Cordae, Arin Ray ou Smino .

Terrace Martin - Album "Drones" / Sounds Of Crenshaw

