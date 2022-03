Tanika Charles métamorphose sa soul sur "Different Morning"

Publié le 11 mars 2022 à 09:47 par Guillaume Schnee

La chanteuse de Toronto annonce l'album "Papillon de Nuit: The Night Butterfly" et partage un premier titre de R&B lumineux gravé avec la MC DijahSB.

Aussi à l'aise avec les sonorités groove old school qu'avec les productions hip hop, nu soul et R&B modernes, Tanika Charles s'est imposée dès son premier album, Soul Run, comme la voix soul de Toronto. Avec une dextérité lyrique hors pair, la chanteuse originaire de Edmonton, en Alberta, partage langoureusement son énergie communicative et ses vibrations positives au fil d'une multitude de collaborations qui ont abouti en 2019 à l'alchimie sophistiquée de sa seconde oeuvre The Gumption.

Hélas comme pour beaucoup d'artistes dans le monde, le coronavirus a stoppé sa dernière tournée, laissant la chanteuse dans l'incertitude. Une pause forcée propice à l'écriture des onze titres de son troisième album Papillon de Nuit: The Night Butterfly attendu le 8 avril sur le label milanais Records Kicks.

"Papillon de Nuit" est un album ancré dans la croissance et la maturité inspiré par cette créature ailée qui émerge à la tombée du jour et qui passe souvent inaperçue à moins que la lumière ne l'éblouisse, le papillon de nuit: « quelle belle description pour un être si peu considéré. Lorsque plus tard, je me suis penchée sur tout le symbolisme autour de cet animal, j'ai senti une connexion avec ma vie et ce que nous tous traversons » confie Tanika Charles qui célèbre la confiance en soi sur Different Morning.

Un titre R&B aux orchestrations luxuriantes sur lequel la chanteuse invite l'étoile montante du rap à Toronto, DijahSB. Pour ce troisième album, Tanika Charles s'est entourée d'un collectif de nouveaux et anciens acolytes; McCannell, Ben MacDonald, Chino de Villa, Todd “HiFiLo” Pentney, Kevin Henkel ou son complice de longue date Jesse Bear.