Swamp Dogg avec Justin Vernon sur "Good, Better, Best"

Publié le 14 février 2020 à 14:45 par Guillaume Schnee

Vétéran et héros burlesque de la Southern soul, l'artiste rend hommage à la country de son enfance sur l'album "Sorry You Couldn’t Make It".

Avec le succès de Love, Loss, and Auto - Tune il y a deux ans le chanteur et songwriter soul de 77 ans s'est offert un énième retour sur scène lui qui semble avoir déjà vécu mille vies artistiques . Toujours sous son alias délirant Swamp Dogg, Jerry Williams Jr . s'est ensuite posé à Nashville avec le producteur Ryan Olson ( Poliça ) pour graver un voyage country soul dans le temps . Celui de sa jeunesse, quand il chantait pour la première fois, à six ans, sur scène ou qu'il écoutait les disques country de son grand - père à Portsmouth . Plus posé, son nouvel album Sorry You Couldn’t Make It a été enregistré avec quatorze musiciens et quelques invités comme Chris Beirden ( Poliça ) , Sam Amidon, Jenny Lewis, son collaborateur Moogstar ou son vieil ami John Prine, légende du genre . Swamp Dogg retrouve aussi Justin Vernon ( Bon Iver ) sur plusieurs titres dont le groovy Good, Better, Best dévoilé aujourd'hui :

Vous avez sans doute remarqué que j’utilise beaucoup de cuivres dans ma musique . Mais en fait, si vous écoutez bien mes disques, avant de commencer à y mettre tout pleins de merde, je suis country . Je sonne country .

Dans la longue histoire de la soul américaine Jerry Williams Jr . tient de l'anti - héros magnifique . Chanteur précoce, il enregistre son premier 45t à 12 ans, le natif de Portsmouth était promis à un avenir radieux après plusieurs succès . Victime du système ségrégationniste de l'industrie du disque et de ses prises de positions politiques, il se choisit un avatar excentrique et flamboyant, à l'instar de screamin’ jay hawkins, qu'il nomme Swamp Dogg .

Depuis Total Destruction To Your Mind, paru en 1970, le "chien des marais" a enregistré plus de vingt albums, jouant avec beaucoup d'autodérision aux justiciers psychédéliques . Une plume féroce au service des oubliés de l'Amérique et une appétence à tordre tous les codes musicaux et politiques comme sur son précédent album Love, Loss, and Auto - Tune où il détourne avec malice le fameux correcteur vocal . Les chansons de son nouvel album sont des histoires d’amour, le genre qui transcende la mort, sur le manque de l’être cher, la compassion, la famille et les amis . Le plus gros hit était déjà une chanson country dans les années 70 Don’t Take Her (She’s All I got) . Souhaitons à l'album Sorry You Couldn’t Make It le même succès .