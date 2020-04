Tous ensemble avec Mavis Staples

Publié le 3 avril 2020 à 06:47 par Ghislain Chantepie

La légende soul vient de mettre en ligne « All In It Together », une chanson fraternelle composée avec le leader de Wilco Jeff Tweedy.

Aujourd’hui comme hier, c’est bien de cela dont ce monde a besoin . La solidarité n’a jamais été vain mot pour Mavis Staples, cette activiste qui a mis sa voix au service du progrès social dès les années 60, alors qu’elle s’engageait avec ses sœurs dans le mouvement des droits civiques de Martin Luther King . Alors qu’elle célébrait l’été dernier ses 80 ans avec un douzième disque coécrit avec le Californien Ben Harper, la légende soul voit aujourd’hui son Amérique plonger dans les sombres temps de cette épidémie qui n’épargne personne .

La solidarité, de nouveau, est donc au cœur de la nouvelle chanson qu’elle vient de mettre en ligne, un All In It Together au message limpide et coécrit avec son vieil ami Jeff Tweedy qui offrait encore sa patte et ses guitares il y a trois ans à son magnifique album All I Was Was Black. Dans ce nouveau titre aux effluves blues - rock, Mavis Staples tend la main à chacun, rappelle que « nous sommes tous du même côté » et qu’aujourd’hui « chacun a besoin de l’autre » . Toutes les recettes tirées de ce morceau seront ainsi reversées à une organisation caritative de Chicago offrant un soutien aux personnes âgées victimes de ce fléau .

Peu importe combien d'argent vous avez, de quelle couleur ou de quel sexe vous êtes, où vous vivez . . . ce virus peut vous toucher . J'espère juste que cette chanson pourra apporter un peu de lumière à l'obscurité .