"The Otherside", la soul introspective de Bobby Oroza

Publié le 9 mars 2022 à 12:57 par Guillaume Schnee

Trois ans après "This Love", le crooner finlandais annonce son deuxième album "Get On The Otherside", un pur bijou de soul élégante aux accents pop.

Chanteur, guitariste et percussionniste qui a longtemps fait le bonheur de la scène groove d'Helsinki, Bobby Oroza enregistrait en 2016 This Love, un premier single de soul suave et intemporelle le propulsant dans l'écurie de l’éminent label new-yorkais du producteur Leon Michels, Big Crown Records. Un succès confirmé en 2019 par un album du même nom pour le crooner et compositeur d'origine bolivienne qui fit le tour des scènes européennes et américaines avec ses complices finlandais du groupe Cold Diamond & Mink (Myron & E, Nicole Willis…).

Un élan stoppé par la pandémie du coronavirus et par des problèmes personnels qui ont obligé le jeune père de famille à retourner travailler sur les chantiers. « J'ai dû faire une véritable introspection, accepter ce qui n'allait pas et à quel point j'étais responsable » confie Bobby Oroza dont l'expérience douloureuse et les réflexions planent sur les titres de son nouvel album Get On The Otherside attendu le 10 juin prochain.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Né d'un père norvégien, guitariste de jazz manouche et d'une mère bolivienne musicologue, Bobby Oroza a grandi aux sons du jazz, de la Motown, du gospel, du doo-wop et des rythmes latins comme la musique cubaine, le tango ou le flamenco. Une richesse multiculturelle et musicale qu'il cultive dans les textures soul analogiques et les arrangements parfaitement ciselés d'une musique au groove délicat sur laquelle il chante les tourments de l’existence, l’acceptation de soi et le pouvoir que chacun peut exercer sur sa propre destinée.