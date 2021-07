« Stronger », la soul combative de Janelle Monáe

Publié le 6 juillet 2021 à 14:07 par Ghislain Chantepie

La star américaine offre un titre passionné à la bande-originale de la nouvelle série animée produite par le couple Obama.

Janelle Monáe peut voir loin . Depuis ses débuts avec OutKast en 2006, son premier album en 2010 puis une suite grandiose avec The Electric Lady trois ans plus tard, cette chanteuse mi - actrice mi - cyborg n’a eu de cesse de puiser dans le meilleur du groove américain pour projeter dans le futur des disques souvent concept et toujours pétris d’intelligence et d’esthétisme .

Cette voix palpitante confirmait d'ailleurs toutes ses promesses en 2018 avec un troisième disque intitulé Dirty Computer, un album de pop étincelante qui mettait une nouvelle fois en exergue le R & B dystopique dont elle s'est fait la championne, invitant rien de moins que Brian Wilson, Grimes ou encore Pharrell Williams à partager le micro sur certains titres .

À 35 ans, celle qui pourrait bientôt finaliser son entrée dans la plus haute lignée des grandes artistes afro - américaines, n’en oublie pas pour autant son engagement de longue date au sein du mouvement américain des droits civiques . Déjà aperçue l’an dernier sur la bande - originale du documentaire All In: The Fight For Democracy de Stacey Abrams, Janelle Monáe récidive aujourd’hui en offrant un titre inédit à la nouvelle série animée We The People produite par Michelle et Barack Obama.

Intitulé Stronger, ce nouveau morceau voit ainsi l’Américaine revenir pour l’occasion à une forme de classicisme dans son groove, mêlant le shank du reggae aux effluves d’une soul combative . “From the states to the ghettos, yeah, the people gonna see, That the people hold the power and together we're a little bit stronger”, assène ainsi Monáe au micro de cette ode à la liberté on ne peut plus intemporelle .