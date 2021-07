Bruno Mars et Anderson .Paak nous invitent à une Summertime Jam sur "Skate"

Publié le 30 juillet 2021 à 09:12 par Guillaume Schnee

Bruno Mars et Anderson .Paak (Silk Sonic) / Warner Music

Cinq mois après le tube "Leave the Door Open" le duo livre un nouveau bijou de soul old school ensoleillé avant la sortie de l'album "An Evening With Silk Sonic".