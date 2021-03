Norah Jones publie son premier album live

Publié le 26 mars 2021 à 10:14 par Guillaume Schnee

La chanteuse et pianiste américaine sort en avril "‘Til We Meet Again", une collection de titres enregistrés sur scène entre 2017 et 2019.

Révélée au monde en 2002 avec le succès de Come Away With Me, la chanteuse, compositrice et pianiste américaine a choisi depuis plusieurs années de privilégier les rencontres musicales ponctuelles, avec des artistes aux univers éclectiques, à la longue réalisation d'un album traditionnel . Les deux derniers long - formats de Norah Jones, Begin Again en 2019 et Pick Me Up Off The Floor en 2020, réunissaient ainsi une collection de sessions studios avec Mavis Staple, Jeff Tweedy, Brian Blade, Leon Michels ou John Patitucci dans un cocktail de jazz, soul, folk et pop enchanteur .

En ces temps d'isolement et de privation de concert, l'artiste a décidé de sortir, le 16 avril, son premier album live ‘Til We Meet Again, une sélection de ses grands titres joués aux quatre coins du globe, des États - Unis, à la France, l’Italie, le Brésil et l’Argentine .

Le premier single dévoilé, It Was You, a été enregistré au Ohana Festival à Dana Point, Californie en 2018 avec Pete Remm à l’orgue, Christopher Thomas à la basse et Brian Blade à la batterie . Plusieurs musiciens additionnels figurent également sur l’album dont le bassiste Jesse Murphy, le guitariste Jesse Harris, Jorge Continentino à la flûte traversière et Marcelo Costa aux percussions . L’album live est ponctué par une performance solo magistrale au piano reprenant le titre Black Hole Sun du groupe Soundgarden, un hommage posthume à Chris Cornell enregistré au Fox Theatre de Détroit, quelques jours après la mort de ce dernier .