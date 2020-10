"No Time To Be Sad" la soul salvatrice de Kelly Finnigan

Publié le 22 octobre 2020 à 13:41 par Guillaume Schnee

Après un nouveau projet avec sa formation Monophonics, le multi-instrumentiste et chanteur californien poursuit son aventure solo classieuse sur "A Joyful Sound", un album de Noël qui vous réchauffe l'âme.

Ecrire et composer un album joyeux dans le contexte sanitaire, social, politique et économique actuel est un pari audacieux qu'à pourtant pris le soulman de la baie de San Francisco . Avec son combo psych - soul Monophonics et l'an dernier en solo avec l'album The Tales People Tell, Kelly Finnigan est passé maître dans l'art difficile de nous bouleverser avec sa soul orchestrale intemporelle et sa voix de velours . Pour nous accompagner dans cette période anxiogène, le musicien a décidé de perpétuer la longue tradition des albums de Noël et s'est enfermé chez lui créer et produire les onze titres originaux de l'album A Joyful Sound attendu le 27 novembre Colemine Records .

"J’ai grandi avec cette tradition des albums de Noël… À la maison nous écoutions la compilation Soul Christmas du label Atlantic, A Christmas Gift For You de Phil Spector, Peace de Rotary Connection ou encore des chansons de Mahalia Jackson, Ray Charles, James Brown & Jimmy Smith . . ." déclare l'artiste . Kelly Finnigan avait déjà commencé à célébrer l’esprit des fêtes de fin d’année en décembre 2019 avec les titres Heartbreak For Xmas et Merry Christmas To You, prémices de cette nouvelle aventure solo conçue comme une véritable thérapie pour le Californien .

Et c'est avec le gratin de la soul contemporaine qu'il a décidé de fêter en symphonie Noël en invitant des membres de Durand Jones & The Indications, The Dap - Kings, Ghost Funk Orchestra, Monophonics, Thee Sinseers, Orgone, Ikebe Shakedown, Jason Joshua & The Beholders, The True Loves, Neal Francis, Jungle Fire, Delvon Lamarr Organ Trio, Ben Pirani, The Jive Turkeys, The Ironsides, The Harlem Gospel Travelers, Rudy De Anda et Alanna Royale . "L’intention de départ est simple : créer des émotions positives, véhiculer un message d’amour, rassembler les gens, retranscrire la magie de Noël avec une musique fédératrice telle que la soul", mission réussie avec cette nouvelle collection classieuse de soul orchestrale hédoniste et sensuelle .