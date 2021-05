"Motorbike", l'évasion soul de Leon Bridges

Publié le 18 mai 2021 à 14:46 par Guillaume Schnee

Le prodige de la Southern Soul annonce son troisième album "Gold-Diggers Sound" avec une ballade soulfull appelant à l'évasion et illustrée par un clip d'Anderson .Paak.

Avec ses ballades suaves aux arrangements old school, Leon Bridges s'est imposé dès son premier album Coming Home comme la nouvelle voix de la soul sudiste . Un son et une esthétique sortis des années 60 que le chanteur a modernisé avec son deuxième projet Good Thing suivi d'un EP gravé avec ses compatriotes texans Khruangbin . En juin dernier, le crooner réagissait à la mort de George Floyd avec Sweeter, une protest - song poignante en forme de ballade méditative sur le racisme enregistrée avec le producteur jazz hop Terrace Martin . Un titre qui fera partie de son troisième album Gold - Diggers Sound attendu le 23 juillet et dont on peut désormais écouter le second single Motorbike accompagné d'une vidéo de son ami, le producteur californien Anderson . Paak .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Avec cette romance à la Bonnie and Clyde et une scène de braquage qui n'est pas sans nous rappeler le Pulp Fiction de Tarrantino, Anderson . Paak illustre cette ballade soul à la rythmique afrobeat downtempo qui selon Leon Bridges « parle de vivre l’instant présent et de s’échapper avec quelqu’un . C’est la personnification de cette alchimie inexprimée que vous avez avec cette personne. » Sur les onze tires de Gold - Diggers Sound produits par Ricky Reed et Nate Mercereau, Leon Bridges a invité quelques artistes comme le claviériste Robert Glasper, Junior’s Fanfare, Terrace Martin ou le chanteur et guitariste Ink du collectif Vintage Nation .