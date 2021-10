Michael Kiwanuka poignant sur l'inédit "Beautiful Life"

Publié le 13 octobre 2021 à 12:03 par Guillaume Schnee

En attendant la sortie de son quatrième album, le crooner britannique signe une ballade mélancolique pour le documentaire "Convergence : Courage In A Crisis".

Loin de la soul folk nonchalante et déchirante de ses deux premiers albums, Michael Kiwanuka glissait merveilleusement ses textes introspectifs sur des orchestrations au groove flamboyant pour son dernier album Kiwanuka sorti en 2019 . Alors qu'il est toujours sur l'écriture de son prochain album, le chanteur et guitariste d'origine ougandaise dévoile aujourd'hui le titre Beautiful Life, une ballade bouleversante aux orchestrations éthérées enregistrée pour le documentaire du cinéaste Orlando von Einsiedel, Convergence: Courage in a Crisis, sorti sur la plateforme Netflix .

"Dans cette chanson, je voulais me concentrer sur le sentiment qu'il y a une vraie force dans l'esprit humain lorsque vous essayez de rechercher la beauté même dans des situations difficiles . Évidemment, dans certaines situations, ça devient de plus en plus difficile . En fin de compte, tout ce que les gens ressentent en entendant la chanson me convient . Mais ce que j'essayais d'émettre à travers la musique était un sentiment de défiance . Un sentiment de force dans l'adversité. " explique Michael Kiwanuka .

Un nouveau titre enregistré à Londres avec le producteur St Francis Hotel, pour le film de Orlando von Einsiedel, primé aux Oscars de 2016 pour le court métrage Les Casques blancs. Le documentariste britannique et dix codirecteurs de huit pays ont filmé des citoyens ordinaires pendant la pandémie du Covid - 19, parfois des travailleurs migrants, qui ont notamment risqué d’attraper le virus afin d'aider les autres .

Michael Kiwanuka sera en concert à l'Olympia Bruno Coquatrix ( Paris ) le 14 septembre 2022 .