Marta Ren en live sur la vidéo de "22:22"

Publié le 27 octobre 2020 à 14:58 par Guillaume Schnee

Avant la sortie d'un nouvel album, la chanteuse soul portugaise laisse son Funk & Roll irradier sur scène dans un clip à découvrir en avant première.

Révélée en 2016 avec son album Stop Look Listen, la Soul Sister Marta Campos, alias Marta Ren avait subjugué le public des festivals européens par sa puissance vocale et l'énergie groove de ses shows menés par son combo funk The Groovelvets . Faire revivre avec tant de talent l'esprit de la southern soul old school des années 60 a été un cheminement qui a commencé au milieu des années 90, lorsque l'artiste originaire de Porto s'est présentée sur la scène portugaise avec le groupe Sloppy Joe puis avec The Bombazines . Fort de ses années de concerts, Marta Ren s'est lancée dans une carrière solo et s'apprête à sortir un nouvel album l'an prochain dont elle dévoile aujourd'hui le titre 22:22 :

Sur ce nouveau titre dévoilé par label milanais Record Kicks, Marta Ren évoque son besoin constant d'être honnête avec elle - même, dans une lutte intérieure dictée par la nécessité de s’écouter tout en faisant face aux défis du public . 22:22 est le deuxième titre de la chanteuse enregistré avec le Matosinhos Jazz Orchestra après Worth It. Au milieu d'une pandémie mondiale, la chanteuse s'est produite avec le Matosinhos Jazz Orchestra à l'un des festivals les plus appréciés du Portugal, l'Avante Festival de Amora . Un concert explosif dont sont tirées les images live de ce tempétueux 22:22 .

"22:22" est un numéro qui me poursuit et cette chanson parle de moi ayant une conversation avec moi - même quand j'avais 22 ans, une année marquante pour moi .