Sandra Nkaké, Jî Drû and friends dévoilent le puissant "Love Together (A Confined Suite)"

15 avril 2020

L'union fait la force avec Anne Paceo, Thomas de Pourquery, Pascal Danaë... et tant d'autres qui s'accordent à distance pour offrir dix minutes de bonheur et d'espoir.

En ces temps singuliers, il s'agirait de vivre autrement, de s'aimer mieux pour bien vivre avec les autres, de créer ensemble pour que les ondes bénéfiques soient plus denses . Love Together ( A Confined Suite ) est une initiative de Sandra Nkaké et Jî Drû pleine de ferveur qui rassemble vingt artistes au service de cette œuvre "jazz et psychédélique, une incantation soul et consciente, hymne au pouvoir du collectif , dixit la chanteuse et actrice franco - camerounaise . Confinés pour préserver la santé et peut - être la vie des plus fragiles, il nous est apparu urgent, vital de continuer à créer, à partager, à transformer . Chacun, chacune chez soi mais ensemble unis par la musique, la créativité, l’échange, l’improvisation, le partage . "

Des idées, des mélodies sont partagées, échangées et discutées pour créer une longue suite, un hymne à la liberté, à l’union, à la force de l’amour et de la création commune, précise la chanteuse . Chaque artiste enregistre depuis son lieu de confinement avec l’équipement à sa disposition, en home studio, sur un Nagra, un enregistreur portable ou le simple micro de l’ordinateur ou de son téléphone . Jî Drû récupère l’ensemble des pistes pour assembler la musique qui va créer cette suite, et ce gigantesque partage est mixé par Mathieu Penot .

Si le confinement est une histoire entre soi et soi, il s'agit aussi de se réinventer avec les autres, afin de repenser un avenir plus juste .

Il n’y a rien dans le monde qui ait plus de valeur pour nous que notre liberté »

Sandra Nkaké : Voix

Jî Drû Voix : flûte

Anne Paceo Voix : Piano

Christophe «Disco» Mink : Ngoni

Tatiana Paris : Guitare

Julien Tekeyan : Batterie

Michèle Pierre : Violoncelle

Paul Colomb : Violoncelle

Anne Gouverneur : Violon

Manuel Marchés : Contrebasse

Lisa Spada : Voix

Pascal Danaë : Guitare

Janice In The Noise : Voix

Jean Phi Dary : Rhodes

Sophie Bernado : Basson

Fabrice Theuillon Saxophone : Tenor

Nathalie Ahadji Saxophone : Baryton

Mathieu Penot : Basse Analogique

Thomas de Pourquery : Saxophone Alto

Mixage : Mathieu Penot

Mastering : Julien Climent / West Master

Images : Seka