"Love Take Over" l'ode à l'émancipation de Dominique Fils-Aimé

Publié le 16 octobre 2020 à 09:48 par Guillaume Schnee

La chanteuse soul canadienne dévoile le clip magnifique du premier titre de son nouvel album "Three Little Words".

Après Nameless en 2017 et Stay Tuned ! en 2019, la chanteuse et compositrice de Montréal vient d'annoncer la sortie du dernier chapitre de sa trilogie inspirée par les héritages de la musique Afro - Américaine . Sur Three Little Words, attendu le 12 février, Dominique Fils - Aimé perpétue et sublime la soul d'hier et d'aujourd'hui dans un discours aussi poétique que militant faisant sien l'art contestataire et révolutionnaire du mouvement de lutte pour les droits civiques des années 60 . Avec sensibilité et puissance l'artiste élève sa voix suave dans un cocktail intemporel de blues, gospel, folk, soul et jazz comme sur ce premier titre au groove ensorcelant Love Take Over :

"Love Take Over évoque la chute de la suprématie masculine et la montée des forces féminines qui nous conduit vers un chemin de liberté" déclare Dominique Fils - Aimé avant de rajouter "Se soumettre à l’amour ne signifie pas la soumission . L’amour est le sixième élément primordial et c’est la pierre angulaire de l’énergie qui nous unit tous . Dans cette nouvelle ère d’incertitude, l’unité est plus que jamais nécessaire" .

Concerts :

25/11/2020 : SAINT - GERMAIN - EN - LAYE - Théâtre Alexandre Dumas

29/11/2020 : PONTCHATEAU - Le Carré Argent

01/12/2020 : CARQUEFOU - Le Théâtre de la Fleuriaye

02/12/2020 : CHALONS EN CHAMPAGNE - La Comète, Scène nationale

03/12/2020 : CANNES - Théâtre Alexandre III

05/12/2020 : LOMME - Fest . Jazz en Nord

08/12/2020 : CENON - Le Rocher de Palmer 11/12/2020 : GRAND TARBES - Le Parvis

Single "Love Take Over" extrait de l'album "Three Little Words"