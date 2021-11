Leon Bridges et Jazmine Sullivan en duo sensuel sur "Summer Rain"

Publié le 19 novembre 2021 à 10:49 par Guillaume Cohonner

À l’occasion de la réédition en format deluxe de son troisième album "Gold-Diggers Sound", le soulman a mis en ligne un titre inédit avec la chanteuse de Philadelphie.

Le chanteur - compositeur originaire d'Atlanta, digne héritier de Sam Cooke, poursuit son parcours de soul man entamé en 2015 avec son premier album Coming Home. En mêlant la soul à des sonorités rythm and blues, Leon Bridges est devenu une figure emblématique du renouveau du genre . Après une collaboration en 2018 avec le groupe texan Khruangbin le temps d'un EP, il s'associe maintenant avec Jazmine Sullivan sur le titre Summer Rain qui évoque l'attraction amoureuse entre deux personnes .

Produit par King Garbage, le tandem californien composé de Zach Cooper et de Vic DiMotsis, mais également par Nate Mercereau et Ricky Reed, ce nouveau morceau dévoilé à l'occasion de la réédition de son troisième album Gold - Diggers Sound fait la part belle à une ambiance soul chaleureuse et hautement sensuelle .

Jazmine Sullivan avait également collaboré avec d’autres artistes par le passé : on a pu l'entendre au côté de Curtis Harding sur Our Love, Rick Ross sur Outlaws et également lors du Super Bowl pour la reprise de l’hymne américain The Star - Spangled Banner avec Eric Church .