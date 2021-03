La "high soul" très ciselée de Malika Tirolien

Publié le 19 mars 2021 à 09:22 par Catherine Carette

La chanteuse guadeloupéenne établie à Montréal publie "Higher", un deuxième album impressionnant et aérien.

La Marie - galantaise Malika Tirolien, fille d'un père musicien, petite - fille du poète Guy Tirolien, s'est nourrie des œuvres de son grand - père et des mélodies jouées au piano par sa grand - mère . Après Sur La Voie Ensoleillée, l’autrice - compositrice - interprète, chanteuse et co - leader du super groupe Bokanté, présente Higher, le deuxième opus d’une tétralogie de quatre albums présentant chacun un élément . Ici, c’est l’Air . Et indéniablement, sa voix sait capter la moindre brise pour s’élever vers les cieux et sillonner le cosmos avec agilité .

Lancer le lecteur audio

L’album mêle la soul, le R'n'B et la liberté du jazz sur un fond de funk pour porter les envolées vocales qui parfois puisent dans l'urgence du Hip Hop . Il est question de l'amour de soi, de la compassion pour les autres, de solidarité, de guérison de l’âme et aussi d’élévation, qu'elle soit purement spirituelle ou due aux effets de substances psychotropes .

Lancer le lecteur audio

Higher est comme une carte à travers le monde de l’esprit de quelqu’un, dixit Malika Tirolien : "Je vois cette personne comme une femme noire naviguant entre être un guerrier et vouloir cultiver son côté aimant en même temps . Luttant pour trouver un équilibre entre sa volonté de se battre et son désir de se rendre à l’amour, la nécessité de rester à terre et l’appel à s’élever et à voler" .

Lancer le lecteur audio

"Higher" est sorti le 27 février sur le label GroundUP Music

Higher - Malika Tirolien