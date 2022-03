La fureur soul funk de Shirley Davis & The Silverbacks

Publié le 15 mars 2022 à 15:09 par Guillaume Schnee

Protégée de feu Sharon Jones, la chanteuse et son combo groove madrilène signent "Keep On Keepin' On", un troisième album qui évoque l'âge d'or de la soul de Chicago.

Elle a la puissance vocale et l'intensité de ces grandes divas soul dont la musique est le reflet d'une vie courageuse. Née à Londres de parents jamaïcains, Shirley Davis a fait ses gammes en Australie et a accompagné en tant que choriste des artistes comme Wilson Pickett, Lee Fields, Marva Whitney ou le groupe Osaka Monaurail.

Revenu en Europe, c'est dans sa ville d'adoption, Madrid, que son destin va basculer lorsque sur scène avec la grande Sharon Jones elle est repérée par l'équipe de Tucxone Records. Accompagnée par la formation groove du label, The Silverbacks, Shirley Davis libère alors toute la flamme de sa soul extatique sur l'album Black Rose en 2016 suivi deux ans plus tard par Wishes & Wants.

Si Black Rose se teintait de rythmes afrobeat et Wishes & Wants de couleurs exotiques, le nouvel album de Shirley Davis nous propulse dans la soul de Chicago des années 70 avec les arrangements très orchestrés du guitariste Edu "Golden Boy" Martínez glissant des "mélodies pop" au milieu de compositions funk incendiaires et de ballades soul élégantes. Shirley Davis nous offre un récit biographique qui est aussi un hommage à la fille de Davis sur Wild Girl, livre une néo soul soyeuse sur Still Young, prone la résilience sur Stay Firm et se fait délicate et vulnérable sur Love Insane avant de déclencher la fureur groove de titres comme Take Out The Trash ou Outdoor, une chanson prémonitoire enregistrée avant la pandémie sur les plaisirs d'être à l'extérieur.

L'album Keep On Keepin' On sort le 23 mars via Tucxone Records.