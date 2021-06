L’utopie solaire de Victor Solf

Publié le 15 juin 2021 à 14:40 par Ghislain Chantepie

L'ancien chanteur de Her dévoile un clip libératoire extrait de son premier album solo "Still. There's Hope".

Trois années ont passé . Trois années déjà depuis la sortie de Her, le dernier disque du tandem neo - soul éponyme fondé par Simon Carpentier et Victor Solf sur les bancs de leur lycée . Un premier et ultime album pour ce duo rennais foudroyé quelques mois auparavant par la disparition de Simon, emporté par un cancer à l’âge de 27 ans seulement . Son frère d’armes, alors, avait tenu sa promesse en offrant ce final discographique à leur brillante aventure, poursuivant seul l’enregistrement d’un disque composé à quatre mains et invitant sur ce dernier chapitre quelques autres musiciens et esprits libres .

Comment, ensuite, continuer autrement ? Comment poursuivre seul un chemin remarquable, mais si vite barré par le drame ? Ces trois dernières années, Victor Solf les a donc passées à dessiner un futur pour sa musique, un exercice d’introspection et de renaissance musicale qui a débouché il y a quelques semaines sur un premier album en solo . Baptisé avec optimisme Still . There's Hope, ce disque prit la forme d'une réinvention pour le chanteur et guitariste, mais partiellement seulement tant l’héritage des mélodies envoutantes de Her est encore palpable sur plusieurs de ses nouvelles compositions .

La modernité, pourtant, est loin d’être absente de ce nouveau disque . Victor Solf y cultive ainsi avec un rythme implacable tous les contrastes de son creuset neo - soul originel, de la pop mélancolique d’un Someone Else jusqu’à l’entêtant How Did We ? plein de falsetto et où s’invite au micro le Canadien Zéfire . Autre morceau de choix, le vivifiant Utopia qui incarne plus que d'autres l’énergie omniprésente de cet album enregistré dans la solitude des derniers confinements . Un extrait solaire et à double face, avec sa longue montée vocale laissant la place à une fougue dancefloor imparable . Aujourd'hui, le chanteur offre à cet extrait une illustration à sa mesure avec la mise en ligne d’un nouveau clip libératoire, et où la soif de vivre semble finalement plus forte que tout . Classe .

"Still . There's Hope", premier album de Victor Solf, est disponible en écoute intégrale à cette adresse .