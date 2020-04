"Inside Friend" la romance soul de Leon Bridges & John Mayer

Publié le 14 avril 2020 à 12:57 par Guillaume Schnee

Le prodige de la Southern Soul nous apporte un peu de douceur soul avec cette ballade rêveuse enregistrée en duo.

En février dernier le jeune chanteur texan Leon Bridges s'associait à ses compatriotes du trio Khruangbin pour sortir le EP Texas Sun et annonçait travailler sur la suite de son premier album Coming Home. Contraint de mettre en veille son troisième projet, le soulman a décidé d'illuminer notre confinement avec un titre en forme de ballade réconfortante . Gravé en 2O19, Inside Friend est le résultat d'une jam session impromptue avec le chanteur et musicien John Mayer .

J’espère que les gens trouveront cela relaxant et réconfortant alors que nous nous enfermons à l'intérieur et traversons cela .

Toujours sur la route, les deux crooners y chantent le réconfort de son chez soi, cet "ami de l'intérieur" rassurant qui pourtant sonne aujourd'hui comme une lourde contrainte . Toutes les recettes récoltées par la chanson ira au MusiCares COVID - 19, un fonds d'aide aux musiciens créé par The Recording Academy, qui organise depuis depuis le début de la pandémie des événements en ligne comme le festival Music Lives, qui réunira, du 17 au 19 avril, plus de 35 artistes ainsi que le concert One World: Together At Home, organisé par Lady Gaga et retransmis direct sur France . tv le 18/04 de 21h à 2h .

