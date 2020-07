Hannah Williams reprend "Heart-Shaped Box" de Nirvana

Publié le 8 juillet 2020 à 13:15 par Guillaume Schnee

A la demande de ses fans la chanteuse soul britannique et son combo The Affirmations ont enregistré, pendant le confinement, une version poignante du titre culte de Kurt Cobain.

Après la sortie de l'album 50 Foot Woman en octobre dernier, Hannah Williams et son groupe funk de Bristol The Affirmations se sont lancés dans une longue tournée . Hélas la pandémie du Covid - 19 a interrompu cette série de performances de plus en plus célèbres du groupe . Laissant la direction musicale entre les mains de leurs fidèles pour la première fois, un choix de reprise a été mis aux voix et c'est finalement le titre culte de Nirvana Heart - Shaped Box qui est ressorti . Comme elle l'avait fait avec Dazed and Confused de Led Zeppelin, celle que l'on surnomme "The Soul Hurricane" se réapproprie avec grâce et puissance ce trésor du rock . Une version groove superbe, gravée, quarantaine oblige, à distance avec ses musiciens .

"Cette chanson est une ode au monde et à ses luttes . C’est un clin d'œil au passé, mais aussi un glissement vers l'avenir et surtout c'est un hommage à toutes les personnes extraordinaires qui continuent non seulement à soutenir notre groupe" déclaré la chanteuse .

Originaire de High Wycombe, une petite ville à 50km de Londres, Hannah Williams semble avoir suivi le même parcours que les grandes chanteuses soul outre - Atlantique . Elle a appris à lire la musique avant même de savoir lire et écrire les mots, fait ses débuts à la chorale de l’église et a découvert la "musique de l'âme" grâce à sa mère, une mordue de Motown et de Bill Whiters . Elle sort son premier album en 2012 avec The Tastemakers, un an après la disparition tragique de celle qui a ravivé la flamme soul britannique, Amy Winehouse .

Son single Work it Out, fait le tour de la planète, sa soul rageuse et instinctive est encensée par le gotha de la soul new - yorkaise notamment par Sharon Jones et Charles Bradley . Pourtant c'est avec son album Late Nights & Heartbreak que la tempétueuse chanteuse va connaître le succès, d'abord avec ses concerts au groove incendiaire puis par un coup de pouce de la superstar du hip - hop Jay - Z qui sample le titre Late Nights & Heartbreak sur son titre 4:44.