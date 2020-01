Erykah Badu tease son retour avec une nouvelle démo

Publié le 6 janvier 2020 à 13:08 par Ghislain Chantepie

La chanteuse américaine vient de mettre en ligne une vidéo annonçant de nouveaux titres en 2020.

Le nouvel album d’Erykah Badu se précise . En septembre dernier, l’ancienne diva new - soul devenue icône des réseaux sociaux mettait fin aux spéculations en annonçant sur Instagram un prochain retour en solo ( mais sans autre précision ) . Malgré ses tournées à répétition, l'attente est devenue longue pour les fans de la chanteuse américaine, auteure avec But You Caint Use My Phone d’une mixtape entêtante mais déjà vieille de quatre ans, et que l’on a seulement aperçue dans les bacs ces derniers temps au gré de featuring prestigieux avec Nas, Robert Glasper ou encore James Poyser ( The Roots ) .

En guise de vœux pour 2020, Erykah Badu vient donc de publier depuis Berlin une nouvelle démo sous forme de vidéo au format story . La chanteuse y dévoile l’ébauche d’un titre baptisé Plug and Play in Japan, une chanson d’amour chantée et jouée au piano pour laquelle elle sollicite l'avis de ses fans . Enregistré au téléphone, la qualité audio de ce titre est loin d’être optimale mais laisse tout de même entrevoir une composition à la douceur mélancolique et où la voix vulnérable de l’Américaine pourrait bien encore faire mouche .