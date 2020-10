Emma Donovan & The PutBacks élève la soul à son acmé avec "Crossover"

Publié le 19 octobre 2020 à 15:05 par Guillaume Schnee

Six ans après "Dawn", le combo funk de Melbourne et sa chanteuse aux origines aborigènes signent une deuxième œuvre émouvante au groove sophistiqué et puissant.

Né au sein de la bouillonnante scène musicale de Melbourne, Emma Donovan & The PutBacks s'est fait connaître en 2014 sous nos latitudes avec son premier album Dawn, véritable bijou soul funk n'hésitant pas à s'aventurer sur des territoires rock sixties . On y découvrait déjà cette formidable chanteuse rayonnant aussi bien dans des ballades soul mélancoliques que dans des éruptions funk orchestrées magistralement par le quintet groove The PutBacks . Six ans après le groupe refait surface avec l'excellent Crossover, véritable sommet de soul militante sans âge où s'élève la voix des ancêtres aborigènes de la chanteuse .

Qu'elle chante en anglais ou dans la langue aborigène, sur Yarian Mitji et Warrell Creek Song, Emma Donovan est de ces soulwomen qui vous touchent l'âme dans un art subtil et intense mêlant gospel, soul ou musique de protestation de l’Australie indigène . Ses paroles engagées, mystiques ou mélancoliques résonnent puissamment sur la musique du groupe sans cuivres The PutBacks qui alterne avec élégance soul orchestrale old - school et moderne, funk teinté de rock psyché ou rythmiques traditionnelles revisitées et emportées par un orgue Hammond digne des grandes années de Booker T . and the M . G . 's .

Album "Crossover" de Emma Donovan & The PutBacks

Son art vocal, Emma Donovan l'a appris dès l'âge de 7 ans, en tournant avec le groupe familial The Donovan à travers la Nouvelle - Galles du Sud ( Australie ) . Gospel, soul, reggae, country, chants traditionnels aborigènes, la chanteuse cultive son chant au sein de plusieurs groupes avant de sortir son premier album solo Changes en 2004 . Artiste engagée elle rejoint un temps The Black Arm Band, une formation aborigène contestataire . Elle sort en 2009 l'album Ngarraanga aux multiples récompenses . Après de longues tournées elle faisait un retour fracassant avec Dawn en 2014 . Depuis, Emma Donovan a tourné et enregistré avec Archie Roach et Ruby Hunter, Paul Kelly tandis que The Putbacks a sorti son premier album éponyme en 2018 .

L'album "Crossover" sort le 6 novembre 2020 sur Hopestreet Recordings .