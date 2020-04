Bill Withers, légende de la soul américaine, est mort

Publié le 3 avril 2020 à 15:33 par FIP.fr

L’auteur de “Ain’t no Sunshine” et “Lean on Me” est décédé lundi dernier à l’âge de 81 ans.

L'un des plus grands représentants de la musique populaire américaine s’est éteint . Bill Withers, totem de la soul et crooner légendaire, est décédé ce lundi 30 mars à Los Angeles des suites « de complications cardiaques » d’après un communiqué de sa famille recueilli par l’agence de presse AP .

“Lean on Me”, “Use Me”, “Just the Two of Us”, “Lovely Day” ou encore “Ain’t No Sunshine” sont autant de hits emblématiques écrits et interprétés dans les années 70 par celui qui rejoignit il y a 15 ans le Songwriters Hall of Fame . Lauréat de trois Grammy Awards durant sa courte mais prolifique carrière, il publia 9 albums entre 1971 et 1985 cessant après cette date d’enregistrer en studio .

Ses mélodies puissantes couplées à sa voix de velours l’ont hissé bien souvent jusqu’à une forme de groove parfait, d’innombrables reprises de ses compositions ayant par la suite étoffé sa légende . En 2015, le leader des Roots Questlove comparait ainsi Bill Withers à un « Bruce Springsteen afro - américain » dans une interview donnée au magazine Rolling Stone . Les réactions du monde artistique se multiplient depuis l’annonce de sa disparition :

à écouter José James célèbre Bill Withers