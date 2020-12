Al Green reprend le classique "Before The Next Teardrop Falls"

Publié le 21 décembre 2020 à 15:39 par Ghislain Chantepie

L’icône soul sort d'un long silence avec une relecture savoureuse de ce hit immortalisé par Freddy Fender.

C’est un joli cadeau de Noël pour tous les fans d’Al Green . Voilà longtemps que cette icône américaine de la soul des 70’s a raccroché le micro, son dernier album en date Lay It Down ayant clôturé voilà maintenant douze ans la longue série de succès et de virages artistiques qui ont ponctué sa carrière . Et si rien n’indique aujourd’hui que l’auteur du somptueux Let's Stay Together compte un jour retourner en studio, le chanteur de 74 ans vient tout de même de réapparaitre cette semaine en publiant une reprise ( presque ) inédite de la ballade Before The Next Teardrop Falls .

Écrite en 1967 par Vivian Keith et Ben Peters, cette love - song flirtant entre pop et country atteignit quelques années plus tard le sommet des charts grâce à une interprétation bilingue et restée fameuse du chanteur country Freddy Fender . 45 ans plus tard, Al Green vient de mettre en ligne sa propre reprise concoctée il y a deux ans avec le producteur de Memphis Matt Ross - Spang, une relecture suave et parfaitement vintage tout juste aperçue au détour de la série de sorties exclusives d’Amazon Produced By… Parfait pour Noël .