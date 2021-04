Sortie de l'album inédit de Prince "Welcome 2 America"

Publié le 8 avril 2021 à 15:17 par Guillaume Schnee

Un album de onze titres originaux et une reprise de Soul Asylum enregistrés en 2010 avec son combo New Power Generation.

Le génie de Minneapolis enregistrait tout dans son antre de Paisley Park et avait déclaré à Rolling Stone "Je n'ai pas toujours donné la meilleure chanson aux labels . J'ai des tonnes de choses enregistrées pendant différentes périodes" . Nul doute que les archives de Prince, nommées The Vault, ressemblent à une immense salle aux trésors qui commence à s'ouvrir depuis la disparition du musicien en avril 2016 . Après la sortie de l'album posthume Piano & a Microphone 1983 et la réédition massive dédiée à Sign O the Times, l'entourage de Prince annonce l'arrivée, le 30 juillet, d'un nouveau long - format inédit intitulé Welcome 2 America. Onze morceaux originaux et une reprise du Stand Up and B Strong de Soul Asylum, enregistrés en 2010 avec son groupe culte New Power Generation .

Le titre phare vient d'être mis en ligne, un brulôt groove downtempo sur lequel l'artiste fustige les médias et les réseaux sociaux, la culture des célébrités ou les monopoles de l'industrie de la musique . « Le monde est plein de désinformation . La vision de l’avenir de George Orwell est là . Nous devons rester fidèles à la foi dans les temps difficiles à venir » avait déclaré le Kid de Minneapolis en 2010 dans un communiqué . Welcome 2 America est aussi le nom de la tournée sans album que Prince avait entamé en décembre 2010 avec son groupe qui passa au Canada et en Europe avec notamment un concert de trois heures à Paris au Stade de France .

Prince avait joué sur scène plusieurs des titres de l'album dont Welcome 2 America et Hot Summer . Pour les grands fans l'album sera accompagné dans une version deluxe d'un Blu - Ray live filmé au Forum d'Inglewood, près de Los Angeles, le 28 avril 2011 . Une sortie qui fera écho à l'arrivée pour le Disquaire Day d'une version vinyle de son album acoustique The Truth.

Tracklisting de "Welcome 2 America" :

1 . Welcome 2 America

2 . Running Game ( Son Of A Slave Master )

3 . Born 2 Die

4 . 1,000 Light Years From Here

5 . Hot Summer

6 . Stand Up And B Strong

7 . Check The Record

8 . Same Page Different Book

9 . When She Comes

10 . 1010 ( Rin Tin Tin )

11 . Yes

12 . One Day We Will All B Free