"Shut In" le conte dystopique de Parson Jones

Publié le 20 avril 2020 à 15:12 par Guillaume Schnee

Enfermement, isolement, dans une vidéo surréaliste réalisée par Mica Jennings, le duo soul-pop californien continue d'illustrer le groove spirituel de son album "Clear As Day".

Repérés par le label parisien Underdog Records, le chanteur Joshua Hollenstein et le multi - instrumentiste - producteur surdoué Kerry Fogarty sortaient cet automne leur premier album Clear As Day. Un duo aux paysages sonores multiples, portant le nom d'un séquoia géant de 1500 ans et développant avec cette coolitude toute californienne un cocktail solaire de pop sunshine, de groove psyché et de beats hip - hop nonchalants . Chez Parsons Jones les mélodies radieuses et entêtantes cohabitent parfois avec les paroles les plus tristes comme sur le titre Shut In (Enfermé) qui nous renvoie à notre étrange sort de confinés .

Désastre, isolement, pénuries alimentaires, magasins fermés ou conditions météorologiques extrêmes, le conte fantaisiste et dystopique Shut In est aujourd'hui illustré dans une vidéo animée de Mica Jennings sur les beats lourds et les riffs de guitares hurlantes que seul le groove des chœurs vient illuminer . Si vous êtes passé à côté de ce pur bijou, Clear As Day est en écoute ici :